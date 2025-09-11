Генерал Липовой: восхвалением Дудаева Пугачева хочет удержаться на Западе

Российская певица Алла Пугачева, публично восхваляя главу самопровозглашенной республики Ичкерия Джохара Дудаева, пытается удержаться на Западе, поскольку понимает, что обратно в РФ ей дороги нет. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Напомним, 10 сентября вышло интервью с Аллой Пугачевой, в котором она назвала Дудаева «приличным и порядочным человеком», которого она якобы лично знала. Артистка также извинилась за то, что не смогла ничего сделать для того, чтобы Дудаев был жив.
Именно Джохар Дудаев в 1991 году со своими сторонниками захватил власть в Чечне, что привело к началу Первой чеченской войны, в результате которой погибли тысячи человек. Дудаева ликвидировали в 1996 году.
«Пугачева сейчас находится за границей среди совсем не дружественного России окружения. И если она не будет поливать грязью РФ, то ее оттуда быстро выдворят и отправят обратно. А в России, как мы понимаем, для нее уже все закрыто. Поэтому она вынуждена делать подобные заявления, которые вообще не вписываются в картину нашего понимания порядочности. Пугачева показала свое настоящее лицо», — отметил Липовой.
По словам генерала, певица могла познакомиться с Дудаевым на одной из закрытых вечеринок, которые проходили на Кавказе в 90-е. Примечательно, что Пугачева, вероятно, общалась с Дудаевым уже после того, как он стал врагом России.
Ранее продюсер Дзюник сообщил, что возвращение Пугачевой в Россию возможно после покаяния.