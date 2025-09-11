Генерал Липовой: восхвалением Дудаева Пугачева хочет удержаться на Западе

«Пугачева сейчас находится за границей среди совсем не дружественного России окружения. И если она не будет поливать грязью РФ, то ее оттуда быстро выдворят и отправят обратно. А в России, как мы понимаем, для нее уже все закрыто. Поэтому она вынуждена делать подобные заявления, которые вообще не вписываются в картину нашего понимания порядочности. Пугачева показала свое настоящее лицо», — отметил Липовой.