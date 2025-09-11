В Иркутске депутаты думы организовали прием жителей и решают проблемы в округах

На улице Лермонтова, 285 находится трансформаторная подстанция, на которую нанесут рисунок в рамках проекта «Голос улиц». Художники из Приангарья раскрашивают различные здания, что положительно влияет не только на внешний облик города, но и на борьбу с теггингом. Ранее мастера занимались оформлением четырех фасадов домов и трех подстанций.