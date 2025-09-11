Шесть человек погибли в результате разрушительных наводнений на Бали

По меньшей мере шесть человек стали жертвами сильных наводнений, охвативших индонезийский остров Бали. Об этом в среду, 10 сентября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные службы.
Наводнения были вызваны непрекращающимися дождями. Четыре человека погибли при обрушении двух зданий. Еще двое местных жителей скончались, а 85 человек были эвакуированы из района Джимбарана.
Доступ к международному аэропорту острова был ограничен, так как по затопленным дорогам могут передвигаться только грузовики. На место происшествия направлено около 200 спасателей, говорится в сообщении.
