Шесть человек погибли в результате разрушительных наводнений на Бали

18 августа стало известно, что с начала лета в Пакистане из-за муссонных дождей погибло не менее 650 человек. С 14 августа проливные дожди обрушились на всю страну, вызвав наводнения и оползни, которые смыли целые деревни. Наибольшее число жертв зафиксировали в провинции Хайбер-Пахтунхва, где зарегистрировали 320 смертей, при этом всего пострадали 920 человек.