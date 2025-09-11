Разведка, удар, штурмовые тройки: полковник сказал, как ВС РФ берут Купянск

В Купянске Харьковской продолжаются ожесточенные бои. Российские войска постепенно вытесняют ВСУ из города, беря под контроль улицу за улицей и здание за зданием. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук констатировал, что противник в населенном пункте практически парализован.
«Купянск во власти русской армии».
Автор телеграм-канала «Шепот Фронта» Руслан Татаринов сообщил, что бойцы водрузили российский флаг на здание администрации Купянска. Матвийчук объяснил aif.ru важность этого события.
«Собственно говоря, мэрия — это символ власти. То есть поднятие над этим зданием флага говорит о том, что город уже во власти русской армии», — сказал Матвийчук.
Ранее Минобороны РФ опубликовали кадры, на которых видны российские флаги в центре Купянска, у стадиона «Спартак» и других местах.
Как освобождается Купянск.
Матвийчук рассказал aif.ru, как ВС РФ освобождают Купянск.
«Ведется разведка. Разведчики проникают вглубь контролируемой противником территории для установления обстановки. Затем наносится огневой удар. Штурмовые группы работают в “двойках” и “тройках” и быстро продвигаются вперед, освобождая участок за участком», — рассказал Матвийчук о тактике ведения боя ВС РФ в харьковском городе.
Когда ВС РФ освободят Купянск
Военный эксперт также сделал прогноз, когда может быть освобожден Купянск.
«Последние недели наблюдалась переброска под Купянск резервов украинской армии. Противник осуществлял контратаки, которые заканчивались для него, как правило, огромными потерями в живой силе и технике. Сегодня, я полагаю, сопротивление парализовано», — сказал Матвийчук.
По его прогнозам, «агония ВСУ в Купянске продлится от нескольких дней до нескольких недель».
Военный эксперт отметил важность харьковского города для дальнейшего продвижения российских войск.
«Купянск — это административный центр, который позволяет нашей армии напрямую выйти на трассу Чугуевка — Харьков и тем самым перерезать снабжение харьковской группировки войск ВСУ, создать им угрозу», — подытожил Матвийчук.