В России изменились правила надзора за автобусными перевозками

Теперь автобусные перевозки пассажиров, подлежащие лицензированию, включены в группу тяжести «А», наряду с перевозкой опасных грузов. Ранее такие маршруты относились к категории «Б». Система надзора опирается на оценку рисков: объекты делят на четыре уровня — высокий, значительный, средний и низкий. От этого зависит частота проверок и способы контроля.
Для объектов с высоким риском предусмотрены выборочные проверки, документарные и выездные инспекции, рейдовые осмотры или контрольные закупки раз в два года либо ежегодный профилактический визит. Организации со средним и значительным риском подлежат профилактическим визитам с периодичностью, установленной законом о государственном и муниципальном контроле.
Ранее в Санкт-Петербурге пенсионерка отсудила у автобусной компании полмиллиона рублей после того, как получила тяжёлую травму в салоне транспорта. Женщина заходила в автобус, когда водитель резко затормозил. Женщина не успела схватиться за поручень и упала, получив перелом шейки бедра. Травма потребовала долгого лечения.