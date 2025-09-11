В России изменились правила надзора за автобусными перевозками

Для объектов с высоким риском предусмотрены выборочные проверки, документарные и выездные инспекции, рейдовые осмотры или контрольные закупки раз в два года либо ежегодный профилактический визит. Организации со средним и значительным риском подлежат профилактическим визитам с периодичностью, установленной законом о государственном и муниципальном контроле.