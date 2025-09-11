Паста или Porsche? Красноярское кафе меняют на премиальный автомобиль

Необычное торговое предложение появилось на популярной интернет-площадке — владелец кафе на улице Караульной предлагает обменять готовый бизнес на автомобиль премиум-класса. Стоимость объекта оценивается в 4,3 миллиона рублей.
Согласно информации из объявления, речь идет о действующем заведении Taranto pasta площадью 38,8 квадратных метров. Район расположения характеризуется активной застройкой и высокой проходимостью, что обеспечивает стабильный поток посетителей. Средний чек заведения составляет около 650 рублей.
Как отмечается в предложении, владелец рассматривает вариант обмена с взаимной доплатой. Особенностью сделки является возможность приобретения уже работающего бизнеса «под ключ» с готовой инфраструктурой и налаженными процессами.
Данное предложение отражает растущий тренд на рынке готового бизнеса в Красноярске, где все чаще практикуются бартерные сделки с недвижимостью и транспортными средствами.