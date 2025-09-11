Ричмонд
В Перми обвиняют в убийстве жительницу Забайкалья

В Кировском районе Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летней жительницы Забайкальского края.

В Кировском районе Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летней жительницы Забайкальского края. Женщину обвиняют в убийстве, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Следствие установило, что в 2014 году в квартире в Кировском районе Перми между фигуранткой и ее знакомым на почве личной неприязни возникла ссора. Женщина взяла нож и нанесла мужчине не менее трех ударов в голову. Потерпевший скончался на месте.

Благодаря совместным усилиям следователей, следователей-криминалистов СКР по Пермскому краю и сотрудников Управления уголовного розыска краевого МВД удалось установить личность предполагаемой виновницы. Следователи установили совпадение дактилоскопических следов жительницы Забайкалья со следами, оставленными на месте преступления. В июле 2025 года злоумышленницу задержали в ее родном регионе и этапировали в Пермь. Здесь она дала признательные показания. Женщину заключили под стражу.

Теперь уголовное дело передано в суд.