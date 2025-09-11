В Перми обвиняют в убийстве жительницу Забайкалья

Следствие установило, что в 2014 году в квартире в Кировском районе Перми между фигуранткой и ее знакомым на почве личной неприязни возникла ссора. Женщина взяла нож и нанесла мужчине не менее трех ударов в голову. Потерпевший скончался на месте.