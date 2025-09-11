Стало известно, почему в Красноярске не работает интернет 11 сентября

В Красноярске продолжают жаловаться на проблемы с мобильным интернетом.
По данным портала Downdetector, за сутки из Красноярского края поступила 431 жалоба, из которых 21 — за последний час. Больше всего жалоб поступало вечером 10 сентября.
Пользователи жалуются на проблемы с мобильным и проводным интернетом, а также телевидением.
Некоторые жители Красноярска полагают, что нормального мобильного интернета в Октябрьском районе Красноярска уже не будет.
«Нет мобильного интернета с 26 июля, Октябрьский район. Не появлялся ни на минуту. Видимо не будет уже никогда», — сетует красноярец.
На проблемы с интернетом жалуются и жители Норильска.
«Где мобильный интернет в Норильске? Не работает полноценно… Работает местечково, и то через раз», — отмечает сибиряк.
Больше всего жалоб на работу мобильного интернета оставляют жители Октябрьского, Железнодорожного и Ленинского районов Красноярска. С 26 июля сбои наблюдаются на Высотной, Годенко, Копылова, Киренского, Ладо Кецховели, Новосибирской, пр. Свободный, пр. Красноярский рабочий, Вавилова, Львовская, Мичурина, Свердловской и некоторых других улицах.
Лучше всего мобильный интернет работает в Советском и Центральном районах.
Жителям Красноярска рекомендуют пользоваться проводным интернетом и Wi-Fi. Однако у многих домашний интернет не был подключен. А теперь возникли огромные очереди на подключение почти у всех провайдеров.
К слову, в Красноярске заработали «белые списки» приложений и сайтов, которые открываются даже в условиях ограниченной работы мобильного интернета. Однако работают они пока не у всех красноярцев.
Когда вернется полноценный доступ к мобильному интернету, пока неизвестно. Власти ссылаются на необходимость обеспечения безопасности и не дают точных сроков.
Жителям рекомендуется иметь при себе наличные деньги и при необходимости скачанные оффлайн-карты.