Стало известно, почему в Красноярске не работает интернет 11 сентября

Нормального мобильного интернета в Красноярском крае нет с 26 июля.

Источник: Freepik

В Красноярске продолжают жаловаться на проблемы с мобильным интернетом.

По данным портала Downdetector, за сутки из Красноярского края поступила 431 жалоба, из которых 21 — за последний час. Больше всего жалоб поступало вечером 10 сентября.

Пользователи жалуются на проблемы с мобильным и проводным интернетом, а также телевидением.

Некоторые жители Красноярска полагают, что нормального мобильного интернета в Октябрьском районе Красноярска уже не будет.

«Нет мобильного интернета с 26 июля, Октябрьский район. Не появлялся ни на минуту. Видимо не будет уже никогда», — сетует красноярец.

На проблемы с интернетом жалуются и жители Норильска.

«Где мобильный интернет в Норильске? Не работает полноценно… Работает местечково, и то через раз», — отмечает сибиряк.

Больше всего жалоб на работу мобильного интернета оставляют жители Октябрьского, Железнодорожного и Ленинского районов Красноярска. С 26 июля сбои наблюдаются на Высотной, Годенко, Копылова, Киренского, Ладо Кецховели, Новосибирской, пр. Свободный, пр. Красноярский рабочий, Вавилова, Львовская, Мичурина, Свердловской и некоторых других улицах.

Лучше всего мобильный интернет работает в Советском и Центральном районах.

Жителям Красноярска рекомендуют пользоваться проводным интернетом и Wi-Fi. Однако у многих домашний интернет не был подключен. А теперь возникли огромные очереди на подключение почти у всех провайдеров.

К слову, в Красноярске заработали «белые списки» приложений и сайтов, которые открываются даже в условиях ограниченной работы мобильного интернета. Однако работают они пока не у всех красноярцев.

Когда вернется полноценный доступ к мобильному интернету, пока неизвестно. Власти ссылаются на необходимость обеспечения безопасности и не дают точных сроков.

Жителям рекомендуется иметь при себе наличные деньги и при необходимости скачанные оффлайн-карты.