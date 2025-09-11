На улице 2-я Огородная в Красноярске ввели режим угрозы ЧС из-за оползней

Администрация Красноярска ввела режим угрозы чрезвычайной ситуации на двух участках по улице 2-я Огородная.
Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале городской мэрии. По данным документа, опасные участки расположены в районе дома № 24. Решение принято в связи с продолжающимися оползневыми процессами, которые создают реальную угрозу безопасности жителей и инфраструктуры.
Как следует из сообщения в Telegram-канале мэрии, последний случай схода грунта был зафиксирован 10 августа. Тогда оползень разрушил забор и вызвал образование трещины в районе новой ливневой канализации. Неделей ранее аналогичный инцидент произошел на склоне между домами № 24 и № 25, где движущийся грунт повредил ограждение строительного городка.
Введение режима ЧС позволяет оперативно выделить дополнительные ресурсы для мониторинга ситуации и проведения превентивных мероприятий. Специалисты продолжают наблюдение за состоянием склона и оценивают необходимый объем работ по стабилизации грунта.
Жителям близлежащих домов рекомендовано соблюдать повышенную осторожность и оперативно сообщать о любых изменениях в состоянии склона и прилегающей территории в экстренные службы.