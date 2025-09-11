На улице 2-я Огородная в Красноярске ввели режим угрозы ЧС из-за оползней

Как следует из сообщения в Telegram-канале мэрии, последний случай схода грунта был зафиксирован 10 августа. Тогда оползень разрушил забор и вызвал образование трещины в районе новой ливневой канализации. Неделей ранее аналогичный инцидент произошел на склоне между домами № 24 и № 25, где движущийся грунт повредил ограждение строительного городка.