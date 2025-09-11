Ричмонд
Из-за нехватки топлива в Уфе приостановили строительство еще одной дороги

Уфимцы пожаловались главе Башкирии.

Источник: Официальная страница Радия Хабирова В контакте

Строительные работы на улицах Рабкоров, Академика Ураксина и Высотной в Кировском районе Уфы приостановили. Жители микрорайона Юрюзань жалуются главе Башкирии, что срок окончания ремонта давно истек и «каждый раз власти придумывают разные причины».

«Здесь тоже живут люди и достаточно много. Ни школ, ни садиков, ни дорог. Скоро ляжет снег и дороги опять будут не отремонтированы», — написала Радмила Ф.

В мэрии Уфы отметили, что работы на улице Высотной и Академика Ураксина и Рабкоров — на участке от Высотной до Степана Кувыкина — не проводят из-за временного отсутствия горюче-смазочных материалов для строительной и дорожной техники.

По словам замначальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Евгения Кулешова, как только работы возобновят, здесь обустроят тротуары и велодорожки на боковом проезде, установят наружное освещение.

Уфимцы попросили Радия Хабирова выделить топливо, чтобы завершить работы.