В Красноярске появится новое почётное звание

«Идея появилась у нас еще два года назад. На тот момент уже существовали “Почётный гражданин города Красноярска” и “Почётный ветеран Красноярской региональной общественной организации ветеранов”. Хотелось создать награду именно для ветеранов города Красноярска. Совет депутатов и администрация поддержали нашу инициативу. У многих стаж деятельности в нашей организации больше 15 лет, а у некоторых и 20-ти, не считая общий трудовой стаж. Эти люди достойны такого высокого звания», — рассказал председатель Красноярского городского Совета ветеранов Сергей Бресский.