В Красноярске появится новое почётное звание

Его будут присваивать активным и заслуженным ветеранам боевых действий, военной службы и ветеранам труда, которые не менее 10 лет вносят значимый вклад в развитие города, ветеранского движения и участвуют в патриотическом воспитании молодёжи.
Вручение нагрудного знака и удостоверения приурочат к Международному дню пожилых людей, который отмечается 1 октября.
С инициативой присвоения награды выступил городской Совет ветеранов.
«Идея появилась у нас еще два года назад. На тот момент уже существовали “Почётный гражданин города Красноярска” и “Почётный ветеран Красноярской региональной общественной организации ветеранов”. Хотелось создать награду именно для ветеранов города Красноярска. Совет депутатов и администрация поддержали нашу инициативу. У многих стаж деятельности в нашей организации больше 15 лет, а у некоторых и 20-ти, не считая общий трудовой стаж. Эти люди достойны такого высокого звания», — рассказал председатель Красноярского городского Совета ветеранов Сергей Бресский.
Первых кандидатов определят на ближайшей сессии городского Совета депутатов. В этом году звание «Почётный ветеран города» получат 8 человек.
«Такого звания еще не было. Ветераны на протяжении долгих лет занимаются патриотическим воспитанием молодёжи, защитой прав и интересов пожилых людей, поддерживают семьи бойцов СВО, участвуют во всех городских мероприятиях. Новый статус еще раз подтвердит их значимый вклад в развитие Красноярска. Кроме почётного статуса ветераны получат единовременную выплату», — отметила руководитель управления социальной защиты населения администрации Красноярска Ольга Качанова.