В программу XII Международного фестиваля импакт-кино «Лампа» вошло более 60 фильмов

С 12 по 14 сентября в Перми будет проходить традиционный Международный фестиваль социально ориентированных короткометражек, видеороликов и социальной рекламы «Лампа-2025». На сайте фестиваля уже доступна его полная программа. Возрастные ограничения на разных площадках составят от 6+ до 16+.
Слоган этого года — «Лампа — энергия любви». Свои работы представляют в Перми режиссеры из Великобритании, Индии, Турции, Беларуси, Узбекистана и других стран. Значительную часть программы составит молодежное импакт-кино.
Кинопрограмму в этом году дополнят импакт-сериалы. На специальные показы заявлены окончание трилогии об Иване Семенове, новые работы «Союзмультфильма» для детей и мультфильмы для взрослых. Эксклюзивные конкурсные показы будут доступны не только офлайн, но и на странице фестиваля ВКонтакте.