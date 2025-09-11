В программу XII Международного фестиваля импакт-кино «Лампа» вошло более 60 фильмов

Кинопрограмму в этом году дополнят импакт-сериалы. На специальные показы заявлены окончание трилогии об Иване Семенове, новые работы «Союзмультфильма» для детей и мультфильмы для взрослых. Эксклюзивные конкурсные показы будут доступны не только офлайн, но и на странице фестиваля ВКонтакте.