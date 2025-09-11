В Новосибирске выставлен на продажу Hyundai Tucson за 1.3 млн

Автомобиль продают для погашения задолженности.
На электронные торги поступил кроссовер Hyundai Tucson 2017 года выпуска. Начальная стоимость автомобиля составляет 1,3 миллиона рублей.
Машина находится в Заельцовском районе Новосибирска. Продажа осуществляется в рамках исполнительного производства для погашения задолженности. На транспортное средство наложен арест, и в настоящее время запрещена любая регистрационная деятельность.
Организатор торгов — астраханская компания ООО «Эксперт», а инициатором выступает территориальное управление Росимущества по Новосибирской области.
Аукцион запланирован на середину октября. Все подробности можно уточнить на портале «ГИС Торги».