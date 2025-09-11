Взрыв газовой цистерны в Мехико унес жизни трех человек, десятки пострадали

Три человека погибли и еще 70 пострадали в результате взрыва газовой цистерны на востоке Мехико. Об этом стало известно в четверг, 11 сентября.
Как пишет El Pais, ссылаясь на мэра мексиканской столицы Клару Бругада, 19 человек получили серьезные ожоги второй и третьей степени.
Инцидент произошел накануне днем, когда перевернувшаяся автоцистерна, перевозившая более 49 тысяч литров сжиженного углеводородного газа, спровоцировала утечку, взрыв и возгорание. Водитель цистерны выжил, но находится в тяжелом состоянии в больнице.
Взрывная волна, запечатленная на видео из соцсетей, повредила более 28 автомобилей и мотоциклов, а также достигла второго уровня транспортной развязки.
