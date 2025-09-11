Взрыв газовой цистерны в Мехико унес жизни трех человек, десятки пострадали

25 июля, в жилом многоэтажном доме на улице Блинова в Саратове прогремел взрыв. В результате происшествия обрушился целый подъезд, погибли не менее шести человек, включая ребенка. Что известно об этом происшествии — в материале «Вечерней Москвы».