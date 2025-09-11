Базу отдыха в Красноярском крае оштрафовали за нарушение прав туристов

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю выявило нарушения прав потребителей на базе отдыха «Огур» в Балахтинском районе. Поводом для проверки стала жалоба местного жителя на несправедливые условия бронирования.
Как сообщили в надзорном ведомстве, при анализе правил бронирования на сайте базы отдыха были обнаружены условия, противоречащие закону «О защите прав потребителей». В частности, администрация удерживала:
2000 рублей за каждые сутки бронирования при отказе от услуги более чем за 7 дней;Полную стоимость проживания при отказе менее чем за 7 дней до заезда.
«Согласно статье 32 Закона, потребитель вправе отказаться от услуги в любое время, оплатив только фактически понесенные исполнителем расходы. Установление штрафных санкций является недопустимым», — пояснили в Роспотребнадзоре.
В отношении ООО «Огур» вынесено официальное предостережение о недопустимости нарушения законодательства. Администрации базы отдыха предписано привести договоры и правила бронирования в соответствие с требованиями закона.
Нарушение было выявлено в рамках системной работы по защите прав туристов в крае. Роспотребнадзор напоминает, что потребители вправе обращаться с жалобами на недобросовестных туроператоров и владельцев баз отдыха по телефону горячей линии или через официальный сайт ведомства.