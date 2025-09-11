Передвижные выставки художников Красноярья отправятся в города края

В сентябре экспозиции увидят зрители Бородино, Дзержинского, Заозерного, Канска и Филимонова.
18 сентября в Музее истории Заозерного откроется выставка «Городские истории» Леонида Кузнецова. Его городские пейзажи, в том числе Красноярск, отмечены вниманием к деталям и тонкой передачей смены сезонов.
В этот же день в Бородино представят проект «Сибирский колорит» Натальи Бердюгиной — пейзажи и натюрморты сибирской природы и цветов, а также портреты близких.
Выставка «Война и мир в творчестве современных художников России» откроется 18 сентября в Канске, а 19 сентября будет показана в Дзержинском. Экспозиция объединяет батальные сцены, графику и портреты ветеранов, приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
19 сентября в школе Филимонова начнёт работу выставка «Грани присутствия» Анастасии Межовой. В её живописи — современное прочтение классических жанров и образы сна и танца.
Проект будет открыт до 23 октября, сообщает «Дом искусств. Красноярск».