Передвижные выставки художников Красноярья отправятся в города края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Проект «Передвижные выставки художников Красноярья» продолжает гастрольную программу.

Источник: НИА Красноярск

В сентябре экспозиции увидят зрители Бородино, Дзержинского, Заозерного, Канска и Филимонова.

18 сентября в Музее истории Заозерного откроется выставка «Городские истории» Леонида Кузнецова. Его городские пейзажи, в том числе Красноярск, отмечены вниманием к деталям и тонкой передачей смены сезонов.

В этот же день в Бородино представят проект «Сибирский колорит» Натальи Бердюгиной — пейзажи и натюрморты сибирской природы и цветов, а также портреты близких.

Выставка «Война и мир в творчестве современных художников России» откроется 18 сентября в Канске, а 19 сентября будет показана в Дзержинском. Экспозиция объединяет батальные сцены, графику и портреты ветеранов, приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

19 сентября в школе Филимонова начнёт работу выставка «Грани присутствия» Анастасии Межовой. В её живописи — современное прочтение классических жанров и образы сна и танца.

Проект будет открыт до 23 октября, сообщает «Дом искусств. Красноярск».