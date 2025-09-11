В РФ вычислили самого настойчивого мошенника: он атаковал жертву весь рабочий день, делая по 36 звонков в минуту

Самый настойчивый телефонный мошенник 2025 года пытался дозвониться до абонента «Билайна» более 17,6 тысячи раз в течение восьми часов. Об этом пишет РИА Новости.
Атака произошла 30 июня, когда абоненту из Республики Дагестан поступало в среднем 36 звонков в минуту с 8:00 до 16:00. Клиент даже не узнал об угрозе, поскольку все вызовы были заблокированы антифрод-системой.
«Абоненту из Республики Дагестан на протяжении восьми часов поступало в среднем по 36 звонков в минуту — всего ему позвонили 17 635 раз», — говорится в сообщении.
Статистика показывает, что самой уязвимой категорией остаются люди старшего возраста. На клиентов старше 65 лет пришлось 202 миллиона заблокированных мошеннических звонков, что составляет чуть больше трети от общего числа. При этом мужчин этой возрастной группы атаковали чаще — на них пришлось 56% вызовов.
Прежде в МВД предупредили, что мошенники стали просить россиянам позвонить якобы участковому по поддельному номеру.