В РФ вычислили самого настойчивого мошенника: он атаковал жертву весь рабочий день, делая по 36 звонков в минуту

Статистика показывает, что самой уязвимой категорией остаются люди старшего возраста. На клиентов старше 65 лет пришлось 202 миллиона заблокированных мошеннических звонков, что составляет чуть больше трети от общего числа. При этом мужчин этой возрастной группы атаковали чаще — на них пришлось 56% вызовов.