Усть-Кутскому району и Усть-Куту направят свыше 26 миллионов рублей на реализацию инициативных проектов граждан

В Усть-Куте глава Приангарья посетил два уже созданных на бюджетные средства объекта. Один из них — многофункциональная детская спортплощадка у школы № 7. Ее оборудовали благодаря участию территории в конкурсе инициативных проектов «Есть решение». На площадке установлено ограждение, уложено напольное покрытие, смонтированы футбольные ворота и корзины для игры в баскетбол. В планах на следующий год — установка уличных тренажеров и благоустройство территории.
Второй объект — детская спортивная игровая площадка на улице Радищева. Здесь проведены работы по устройству бетонного основания, установлены бордюрные камни, произведена укладка резинового покрытия, выполнен монтаж металлических стоек и сетки ограждения спортивной площадки, а также выполнен монтаж детского игрового оборудования.
Всего в 2025 году в Усть-Куте и Усть-Кутском районе по инициативе граждан будет реализовано 15 проектов, которые прошли конкурсный отбор, — уточнил Игорь Кобзев. — Восемь проектов — это благоустройство общественных территорий, еще семь — это детские и спортивные площадки. Мы видим, что обновленные площадки становятся объектом притяжения детей и молодежи, важно также, что именно сами жители предлагают такие объекты, проявляют инициативу, тем самым улучшая свои города и поселки. А Правительство региона намерено и дальше расширять поддержку инициатив жителей.
Усть-Кутскому району из областного бюджета уже было направлено свыше 45 млн рублей на реализацию 28 проектов, предложенных жителями. В их числе 10 спортивных площадок, 15 проектов по благоустройству территорий и три — по материально-техническому обеспечению муниципальных учреждений социальной сферы.