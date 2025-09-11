Ричмонд
В Госдуме хотят лишать свободы на 15 лет за обман пенсионеров и инвалидов

Миронов предложил ужесточить наказание за обман пенсионеров и инвалидов.

Источник: Комсомольская правда

В России могут ужесточить наказание за обман определённых категорий людей. Речь идёт о пенсионерах и инвалидах, пишет ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Миронова.

Миронов предлагает ввести наказание до 15 лет лишения свободы за обман инвалидов и пенсионеров, так как эти категории населения являются одной из самых уязвимых и не могут противостоять натиску мошенников. Кроме того, потеря денег может обернуться для них ухудшением здоровья и даже летальным исходом.

Ранее сообщалось, что мошенники создают сотни фишинговых сайтов официальных госресурсов, чтобы обманывать пожилых россиян.

Напомним, преступники придумали новую схему обмана и побуждают жертв самих им перезванивать.

Как телефонные мошенники обманывают россиян под видом почтальонов, читайте здесь на KP.RU.