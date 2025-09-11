В Госдуме хотят лишать свободы на 15 лет за обман пенсионеров и инвалидов

Миронов предлагает ввести наказание до 15 лет лишения свободы за обман инвалидов и пенсионеров, так как эти категории населения являются одной из самых уязвимых и не могут противостоять натиску мошенников. Кроме того, потеря денег может обернуться для них ухудшением здоровья и даже летальным исходом.