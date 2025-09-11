В Красноярском крае с помощью дронов выявили первые нарушения охотничьего сезона

Инспекторы министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края выявили около 30 нарушений в первые дни осеннего сезона охоты на пернатую дичь, который стартовал 30 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как отметил заместитель министра природных ресурсов и лесного комплекса края Александр Ногин, в этом году мониторинг охотничьих угодий проводится с применением беспилотных летательных аппаратов: «Дроны позволяют оперативно координировать действия инспекторского состава на земле для более эффективного осуществления охранных мероприятий».
Совместные рейды проводятся сотрудниками министерства, охотпользователями и КГБУ «Дирекция по ООПТ». Наиболее частым нарушением стала охота без разрешения на добычу охотничьих ресурсов.
Нарушителям грозят значительные штрафы, административная ответственность, а также лишение права осуществлять охотничью деятельность сроком от одного до двух лет с конфискацией оружия. Мониторинг охотничьих угодий продолжается по всему региону.