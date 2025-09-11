Не забудет телебашня и о важном для Челябинска празднике. В день города, 13 сентября, она превратится в одно большое поздравление — открытку к 289-летию южноуральского мегаполиса. Праздничное освещение включат во временные промежутки
Челябинская телебашня напомнит жителям о выборах и поздравит город
К предвыборной агитации подключится челябинская телебашня. Монумент, уходящий высоко в небо, окрасится в яркие цвета и напомнит, когда жители города смогут выбрать депутатов Заксобрания региона, сообщает областной избирком. Здание загорится белым, синим и красным, а потом по нему пробежит надпись «12−14 сентября — единый день голосования». Иллюминацию можно будет увидеть с четверга по субботу с 21:00 до 22:00 и с 23:00 до 23:45.
