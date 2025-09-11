В Хабаровске отключат горячую воду с 15 сентября

Ограничения коснутся всех зон ТЭЦ города. На тепломагистралях ТЭЦ-3 пройдут гидравлические испытания, а Хабаровская ТЭЦ-1 остановится для планового ремонта и обслуживания оборудования. При этом горячая вода останется в микрорайоне Подгаева, где действует Волочаевская котельная. В зоне Хабаровской ТЭЦ-2 подача ресурса будет временно ограничена из-за ремонта головного участка трубопровода. Все работы на трубопроводах завершат до начала гидравлических испытаний.