В Хабаровске отключат горячую воду с 15 сентября

В Хабаровске с 15 по 19 сентября будет временно ограничена подача горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе ДГК.

Ограничения коснутся всех зон ТЭЦ города. На тепломагистралях ТЭЦ-3 пройдут гидравлические испытания, а Хабаровская ТЭЦ-1 остановится для планового ремонта и обслуживания оборудования. При этом горячая вода останется в микрорайоне Подгаева, где действует Волочаевская котельная. В зоне Хабаровской ТЭЦ-2 подача ресурса будет временно ограничена из-за ремонта головного участка трубопровода. Все работы на трубопроводах завершат до начала гидравлических испытаний.

Испытания теплосетей от ТЭЦ-2 пройдут с 22 по 25 сентября. В те же даты в Волочаевском городке продолжится текущий ремонт котельной, горячее водоснабжение будет отсутствовать у потребителей на улице Подгаева.

Коммунальщики призывают жителей заранее планировать использование горячей воды и приносят извинения за временные неудобства, заверив, что работы проводятся для повышения надежности теплоснабжения.