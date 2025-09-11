MWM: Россия заработает миллиарды долларов при сохранении «Адмирала Кузнецова»

Авторы статьи полагают, что оборонный сектор России уже получил 2,3 млрд долларов от продажи авианосца Vikramaditya министерству обороны Индии, а также более 2 млрд долларов на закупку истребителей МиГ-29К для этого корабля. Подписаны и менее крупные контракты, связанные с авианосцами, в том числе заказы на 14 вертолетов дальнего радиолокационного обнаружения Ка-31.