MWM: Россия заработает миллиарды долларов при сохранении «Адмирала Кузнецова»

Россия может заработать миллиарды долларов при сохранении своего единственного авианосца «Адмирал Кузнецов», находящегося под угрозой утилизации. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).
Как отмечается, возвращение авианосца с модернизированным авиакрылом будет говорить о значительным будущих возможностях для оборонного сектора России.
В публикации сообщается, что сохранение корабля поможет России не только проводить сложные стратегические учения с Китаем и Индией, но и поставлять сопутствующую военную технику будущим заказчикам.
Авторы статьи полагают, что оборонный сектор России уже получил 2,3 млрд долларов от продажи авианосца Vikramaditya министерству обороны Индии, а также более 2 млрд долларов на закупку истребителей МиГ-29К для этого корабля. Подписаны и менее крупные контракты, связанные с авианосцами, в том числе заказы на 14 вертолетов дальнего радиолокационного обнаружения Ка-31.
MWM обращает внимание, что предоставление Нью-Дели доступа к передовым российским технологиям делает РФ более выгодным партнером для Индии.
Напомним, почти за восемь лет ремонта крейсер «Адмирал Кузнецов» так и не был восстановлен. Сайт KP.RU подробно рассказывал, что может произойти с этим кораблем.