Как полиция Алматы наводит порядок среди самокатчиков

За сутки выявлено более 800 нарушений законодательства о дорожном движении (с начала года — свыше 16 тысяч), допущенных пользователями самокатов, в том числе: 489 фактов несоблюдения требований, предъявляемых к участникам движения (ст. 620 КоАП), 237 нарушений правил движения пешеходами и иными участниками (ст. 615 КоАП), 11 фактов неисполнения родителями мер по обеспечению безопасности детей (ст. 127 КоАП), 47 нарушений правил благоустройства (ст. 505 КоАП), 23 факта загрязнения мест общего пользования (ст. 434−2 КоАП).