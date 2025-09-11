Как полиция Алматы наводит порядок среди самокатчиков

За сутки выявлено более 800 нарушений законодательства о дорожном движении (с начала года — свыше 16 тысяч), допущенных пользователями самокатов, в том числе: 489 фактов несоблюдения требований, предъявляемых к участникам движения (ст. 620 КоАП), 237 нарушений правил движения пешеходами и иными участниками (ст. 615 КоАП), 11 фактов неисполнения родителями мер по обеспечению безопасности детей (ст. 127 КоАП), 47 нарушений правил благоустройства (ст. 505 КоАП), 23 факта загрязнения мест общего пользования (ст. 434−2 КоАП).
Также зафиксированы случаи оставления электросамокатов на тротуарах и проезжей части, что создает помехи движению. На специализированную стоянку водворено 259 самокатов. Для усиленного патрулирования в местах их концентрации дополнительно выведено 50 маршрутов полицейских на самокатах, предоставленных компаниями-операторами.
— Год профилактики и принцип «Закон и порядок» для нас означают системный и ежедневный контроль за безопасностью дорожного движения. Работа с пользователями электросамокатов продолжается: мы предупреждаем нарушения, разъясняем правила и при необходимости применяем меры, предусмотренные законом, — отметил начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.