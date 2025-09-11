Названа самая популярная модель iPhone 17 у россиян

Чаще всего россияне выбирали темно-синий цвет у новой модели iPhone 17.
Наиболее востребованной моделью у россиян оказался iPhone 17 Pro Max — на него пришлось 57% всех предзаказов. Об этом сообщили в пресс-службе МТС, сославшись на внутреннюю аналитику.
«Самой популярной моделью в новой линейке оказался iPhone 17 Pro Max — на него пришлось 57% от всех предзаказов», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости.
Далее следуют iPhone 17 Pro (31%), iPhone 17 Air (9%) и базовый iPhone 17 (3%). В МТС отметили, что спрос на новинки вдвое выше прошлогодних предзаказов на iPhone 16 и в пять раз превышает показатели по iPhone 15 двухлетней давности.
Чаще всего покупатели выбирали темно-синий цвет и объем памяти 256 Гб. Больше всего заявок оформили жители Москвы (39% всех предзаказов), а также Санкт-Петербурга, Рязани, Хабаровска и Сочи. По данным маркетплейсов, цены на iPhone 17 в России стартуют от 91 тысячи рублей, у МТС — от 110 до 300 тысяч рублей в зависимости от комплектации.
Во вторник, 9 сентября, корпорация Apple анонсировала серию смартфонов iPhone 17. В нынешнем году компания представила не только обновленные версии знакомых устройств, но и принципиально новую модель — ультратонкий iPhone 17 Air, занявший место прежней версии Plus.