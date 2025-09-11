Названа самая популярная модель iPhone 17 у россиян

Чаще всего покупатели выбирали темно-синий цвет и объем памяти 256 Гб. Больше всего заявок оформили жители Москвы (39% всех предзаказов), а также Санкт-Петербурга, Рязани, Хабаровска и Сочи. По данным маркетплейсов, цены на iPhone 17 в России стартуют от 91 тысячи рублей, у МТС — от 110 до 300 тысяч рублей в зависимости от комплектации.