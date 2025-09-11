Жительницу Прикамья лишили свободы за неуплату алиментов

Кудымкарский городской суд Пермского края вынес приговор местной жительнице. Женщина признана виновной в неуплате родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей.
Суд установил, что фигурантка в период с января по июль 2025, будучи трудоспособной, не принимала мер к официальному трудоустройству, из временных заработков средства на содержание несовершеннолетних не выплачивала. Задолженность по алиментам превысила 100 тыс. рублей.
Суд приговорил злоумышленницу к 3 годам и 2 месяцам в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.