Гусев: В Воронежской области уничтожены более пяти украинских БПЛА

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Воронежской области при помощи беспилотных летательных аппаратов в ночь на четверг 11 сентября на фоне режима опасности атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Отбой опасности атаки БПЛА в регионе был дан в 06.13 четверга 11 сентября, информировал губернатор. При этом российские силы ПВО сбили более пяти дронов ВСУ.
«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО на территории четырех районов области и у ее границ были обнаружены и уничтожены более 5 беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев в Telegram-канале, добавив, что люди при этом не пострадали, также не зафиксировано повреждений или разрушений наземных объектов.
Накануне в Новороссийске с пляжей эвакуировали туристов, в Геленджике закрыли аэропорт из-за угрозы атаки беспилотников.
Напомним, беспилотники ВСУ атаковали жилые кварталы Ростова-на-Дону 2 сентября.