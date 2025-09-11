Ричмонд
Гусев: В Воронежской области уничтожены более пяти украинских БПЛА

В регионе отменили режим беспилотной опасности.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Воронежской области при помощи беспилотных летательных аппаратов в ночь на четверг 11 сентября на фоне режима опасности атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Отбой опасности атаки БПЛА в регионе был дан в 06.13 четверга 11 сентября, информировал губернатор. При этом российские силы ПВО сбили более пяти дронов ВСУ.

«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО на территории четырех районов области и у ее границ были обнаружены и уничтожены более 5 беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев в Telegram-канале, добавив, что люди при этом не пострадали, также не зафиксировано повреждений или разрушений наземных объектов.

Накануне в Новороссийске с пляжей эвакуировали туристов, в Геленджике закрыли аэропорт из-за угрозы атаки беспилотников.

Напомним, беспилотники ВСУ атаковали жилые кварталы Ростова-на-Дону 2 сентября.

