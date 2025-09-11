Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 11 сентября 2028:
1. Шикарные дни заканчиваются: Жителей Молдовы ждут дожди и холод ночью.
2. Центр Кишинева в выходные опять перекроют — теперь из-за марафона: Рассказываем, какие улицы и на какой срок.
3. Власти подрывают доверие к банкам, остается либо снимать деньги и хранить под матрасом, либо бежать из страны в демократические страны: Гражданину Молдовы без всяких на то причин заблокировали счета.
4. Агитация ПАС на госпредприятиях Молдовы продолжается: «Нас всех согнали принудительно в рабочее время на встречу, все откровенно скучали, никто ни одного вопроса не задал…».
5. Джурджулештский порт сдадут НАТО: «Режим PAS одним росчерком пера лишил Молдову выхода к морю» — мнение экс-президента.
