Топ-5 главных новостей в Молдове 11 сентября 2025: Центр Кишинева в выходные опять перекроют — теперь из-за марафона; шикарные дни заканчиваются — на Молдову идут дожди; почему гражданам Молдовы без прич

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 11 сентября 2028.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 11 сентября 2028:

1. Шикарные дни заканчиваются: Жителей Молдовы ждут дожди и холод ночью.

2. Центр Кишинева в выходные опять перекроют — теперь из-за марафона: Рассказываем, какие улицы и на какой срок.

3. Власти подрывают доверие к банкам, остается либо снимать деньги и хранить под матрасом, либо бежать из страны в демократические страны: Гражданину Молдовы без всяких на то причин заблокировали счета.

4. Агитация ПАС на госпредприятиях Молдовы продолжается: «Нас всех согнали принудительно в рабочее время на встречу, все откровенно скучали, никто ни одного вопроса не задал…».

5. Джурджулештский порт сдадут НАТО: «Режим PAS одним росчерком пера лишил Молдову выхода к морю» — мнение экс-президента.

