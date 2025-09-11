В США убит соратник Трампа Чарли Кирк: нападение назвали политическим

Напомним, в июле 2024 года Дональд Трамп, который на тот момент был кандидатом в президенты США, пережил попытку покушения. В политика стреляли на предвыборном митинге в штате Пенсильвания, где он выступал с речью. Республиканец получил ранение в ухо. Также в результате стрельбы погиб один из участников митинга и ещё двое пострадали.