В США убит соратник Трампа Чарли Кирк: нападение назвали политическим

Убийство консервативного активиста, генерального директора молодежной организации Turning Point USA Чарли Кирка было совершено 10 сентября в штате Юта. В мужчину стреляли, когда он выступал с речью на территории местного университета.
Кирк получил ранение в шею и был госпитализирован. В больнице он скончался.
Мужчина известен тем, что активно поддерживал переговоры России и США. Он выражал уверенность в том, что противостояние двух стран, длящееся со времен конца «холодной войны», является полностью искусственным и выгодно лишь американскому военно-промышленному комплексу. Кирк также выступал против помощи Украине.
Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Кирка.
Президент США Дональд Трамп, соратником которого был Чарли Кирк, выразил соболезнования родным и близким активиста. Глава Белого дома назвал покойного «великим и легендарным» человеком.
Он сообщил, что в знак скорби в США до 14 сентября будут приспущены государственные флаги. Кроме того, Трамп пообещал, что власти найдут и накажут исполнителей преступления и организации, которые финансируют и поддерживают подобные акты насилия.
Мужчину, задержанного после убийства Кирка, освободили.
Директор ФБР Кэш Пател сообщил, что правоохранительные органы США задержали подозреваемого в убийстве активиста. При этом глава ведомства не стал раскрывать личность мужчины.
Затем Пател написал, что задержанного допросили, после чего он был освобождён. Глава ФБР отметил, что расследование продолжается.
Убийство Кирка назвали политическим.
Губернатор штата Юта Спенсер Кокс заявил, что убийство Чарли Кирка было совершено по политическим мотивам.
«Хотел бы быть предельно ясным: это политическое убийство», — сказал он на пресс-конференции.
Глава Юты предупредил, что преступнику, стрелявшему в Кирка, может грозить смертная казнь, которая разрешена в штате. Также, по словам Кокса, нет оснований считать, что к убийству мог быть причастен ещё один человек.
Предприниматель Илон Маск, комментируя преступление, написал, что левые силы в США якобы образуют «партию убийства».
На фоне ситуации с Кирком к команде Трампа обратится Медведев.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал команду Дональда Трампа осознать, что содействие Украине означает поддержку убийц.
Он подчеркнул, что в последние годы политические преступления и убийства всё чаще совершаются людьми, продвигающими леволиберальные взгляды. Медведев привёл в качестве примера неудавшееся нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, совершённое в мае прошлого года.
Напомним, в июле 2024 года Дональд Трамп, который на тот момент был кандидатом в президенты США, пережил попытку покушения. В политика стреляли на предвыборном митинге в штате Пенсильвания, где он выступал с речью. Республиканец получил ранение в ухо. Также в результате стрельбы погиб один из участников митинга и ещё двое пострадали.