Фигурантам дела о теракте в «Крокусе» не хватит денег выплатить компенсации

Теракт в концертном зале в Красногорске был совершен 22 марта 2024 года. Злоумышленник с автоматическим оружием ворвались в здание, открыли стрельбу по посетителям и устроили поджог в зрительном зале. По информации Следственного комитета РФ, жертвами нападения стали 149 человек, еще один числится пропавшим без вести. Общее количество пострадавших составляет 609 человек. Материальный ущерб, причиненный в результате атаки, оценивается примерно в шесть миллиардов рублей.