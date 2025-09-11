Фигурантам дела о теракте в «Крокусе» не хватит денег выплатить компенсации

Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» происходят из бедных семей, заявили источники.
Фигуранты уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» не смогут выплатить деньги по гражданским искам потерпевших — они происходят из бедных семей и их средств не хватит на покрытие заявленных требований. Об этом сообщил один из участников уголовного процесса.
«У них нет таких средств и имущества, которое покрывало бы заявленные иски. Кроме того, четверо фигурантов из бедных семей», — сказал источник РИА Новости.
Теракт в концертном зале в Красногорске был совершен 22 марта 2024 года. Злоумышленник с автоматическим оружием ворвались в здание, открыли стрельбу по посетителям и устроили поджог в зрительном зале. По информации Следственного комитета РФ, жертвами нападения стали 149 человек, еще один числится пропавшим без вести. Общее количество пострадавших составляет 609 человек. Материальный ущерб, причиненный в результате атаки, оценивается примерно в шесть миллиардов рублей.
На скамье подсудимых находятся 19 лиц: 13 из них инкриминируется непосредственное участие в террористической деятельности, остальные обвиняются в содействии террористам. Кроме того, к обвиняемым предъявлено более 30 исков от потерпевших о возмещении морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей. Рассмотрение уголовного дела по существу ведет Второй западный окружной военный суд.