На Камчатке за сутки зафиксировали 11 афтершоков

На Камчатке продолжается афтершоковый процесс после мощного землетрясения магнитудой 8,8, произошедшего в июле. За последние сутки ученые зафиксировали 11 дополнительных сейсмических событий, сообщает Главное управление МЧС по региону.
В ведомстве уточнили, что за сутки произошло 11 афтершоков с магнитудой до 5,7. В некоторых населенных пунктах региона подземные толчки ощущались с силой до пяти баллов.
В настоящее время на Камчатке зафиксировано повышение активности на пяти вулканах. Специалисты считают, что землетрясения могли спровоцировать пробуждение некоторых из них. За последнюю неделю общее количество афтершоков в регионе увеличилось в полтора раза.