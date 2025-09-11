В Канском округе возбудили уголовное дело за мошенничество с ЖКХ-тарифами

Прокуратура Красноярского края возбудила уголовное дело о мошенничестве в сфере ЖКХ в селе Бражное Канского округа. Поводом стали многочисленные жалобы жителей на завышенные и незаконные тарифы.
Как установила проверка, ресурсоснабжающая организация систематически нарушала законодательство:
Начисляла плату за горячее водоснабжение при фактическом отсутствии технической возможности его подачи;Взимала платежи за водоотведение без оказания реальной услуги.
«Подрядчик якобы вывозил стоки на очистные сооружения в Рыбинском округе, но на деле производил их слив в ближайший овраг на территории села», — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
По факту выявленных нарушений возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Ресурсоснабжающим организациям внесены представления об устранении нарушений законодательства.
Прокуратура продолжает проверку деятельности коммунальных предприятий в районе. Жителям села Бражное рекомендовано обращаться с претензиями о перерасчете неправомерно начисленных платежей.