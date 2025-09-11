Экс-ректор ВГУЭС Геннадий Лазарев признан банкротом

Бывший ректор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (сейчас ВВГУ) Геннадий Лазарев признан банкротом. Арбитражный суд Приморского края начал процедуру реализации имущества совладельца АО «Восточная верфь» и экс-депутата Законодательного собрания региона. Об этом сообщил Telegram-канал суда.
Ранее Лазарев сам заявил о невозможности погашения задолженности, которая превышает 3 миллиарда рублей. В деле участвуют также сама компания «Восточная верфь», прокуратура и экс-акционер верфи Тамара Леонтьева, судьба которой тесно связана с проблемами предприятия.
Основной причиной финансового кризиса называют кредитные обязательства «Восточной верфи» перед ПАО «Промсвязьбанк». Геннадий Лазарев и Тамара Леонтьева выступали поручителями по нескольким кредитным договорам.
В 2023 году произошли изменения в управлении АО «Восточная верфь». Министерство промышленности и торговли России отстранило прежних акционеров и руководство, передав управление судостроительным предприятием «Амурскому судостроительному заводу» — участнику Объединенной судостроительной корпорации. Это решение стало логичным итогом в ситуации, когда верфь объявила о банкротстве из-за крупных убытков после срыва сроков исполнения оборонных заказов, в частности строительства двух танкеров для Минобороны.
В июне 2025 года в Первомайском районном суде Владивостока стартовал судебный процесс по делу о хищении имущества и акций «Восточной верфи» на сумму превышающую 15 миллионов рублей. Среди обвиняемых бывший прокурор Приморского края Валерий Василенко, экс-глава предприятия Олег Зубахин, его советник Сергей Кралевич, а также экс-криминальный авторитет Виталий Широков, известный как «Монгол», и юрист Яна Поливода. Дело в отношении Геннадия Лазарева выделено в отдельное производство.
Лазареву также инкриминируют организацию преступного сообщества для хищения государственного имущества, вверенного ему в образовательном учреждении ВГУЭС. В течение разных периодов в составе ОПС участвовали руководители и сотрудники десяти коммерческих и некоммерческих организаций, находившихся в его зависимости. Следственный комитет обвиняет его в хищении средств Министерства обороны, выделенных АО «Восточная верфь» по государственным контрактам на выполнение оборонного заказа.
Инициированная судебным решением процедура реализации имущества должника рассчитана на шесть месяцев. Этот этап является одной из последних стадий в сложной финансовой истории одного из известных приморских бизнесменов и политиков последних лет.