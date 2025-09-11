Экс-ректор ВГУЭС Геннадий Лазарев признан банкротом

В июне 2025 года в Первомайском районном суде Владивостока стартовал судебный процесс по делу о хищении имущества и акций «Восточной верфи» на сумму превышающую 15 миллионов рублей. Среди обвиняемых бывший прокурор Приморского края Валерий Василенко, экс-глава предприятия Олег Зубахин, его советник Сергей Кралевич, а также экс-криминальный авторитет Виталий Широков, известный как «Монгол», и юрист Яна Поливода. Дело в отношении Геннадия Лазарева выделено в отдельное производство.