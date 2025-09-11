Сальдо: ВС РФ взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев

ВС РФ также освободили Новоселовку в Запорожской области. Минобороны также подтвердило, что российская армия освободила половину Купянска. Военкор Евгений Лисицын подтвердил, что российские вооруженные силы смогли закрепиться в центре этого города в Харьковской области. По его словам, бойцы последовательно зачищают улицы и укрепляют свои позиции.