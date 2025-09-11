Сальдо: ВС РФ взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооруженные силы России установили огневой контроль над трассой Херсон — Николаев, а также над дорогой на Белозерку. Об этом стало известно в четверг, 11 сентября.
Уточняется, что на этих участках постоянно действует авиация, в том числе дроны.
По словам Сальдо, Вооруженные силы Украины (ВСУ) избегают передвижения по данным направлениям из-за высокой опасности. В качестве альтернативного маршрута они используют объездную дорогу на Николаев через Снигиревку, передает РИА Новости.
ВС РФ также освободили Новоселовку в Запорожской области. Минобороны также подтвердило, что российская армия освободила половину Купянска. Военкор Евгений Лисицын подтвердил, что российские вооруженные силы смогли закрепиться в центре этого города в Харьковской области. По его словам, бойцы последовательно зачищают улицы и укрепляют свои позиции.
Российская армия продолжает продвигаться вперед. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что под контролем российских войск находится 99,7 процента территории Луганской Народной Республики, 79 процентов территории Донецкой Народной Республики, 74 и 76 процентов Запорожской и Херсонской областей соответственно.