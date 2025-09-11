Ричмонд
В Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала осени

Прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной с начала сентября.

Прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной с начала сентября. Воздух на базовой метеостанции ВДНХ остыл до +7,7 градуса, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

При этом в Бутово было еще холоднее — всего +5,6 градуса. А вот на Балчуге, напротив, минимальная температура составила +12,4.

Однако намного холоднее минувшей ночью было в Московской области. В Черустях, которые считаются региональным «полюсом холода», минимум составил +1,9 градуса.

Также Тишковец добавил, что в ряде регионов Европейской территории России зарегистрировали заморозки. Они отмечены в Башкортостане (Кананикольское, −1,7), Коми (Елецкая, −3) и Ненецком автономном округе (Харьяга, −2).

Ранее Вильфанд рассказал, какую погоду ждать в ближайшее время.

