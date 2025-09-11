Россия может заработать миллиарды долларов, если сохранит авианосец «Адмирал Кузнецов», находящийся под угрозой утилизации. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine (MWM).
Авторы материала отмечают, что оборонный сектор России может открыть для себя новые возможности, если модернизирует крейсер и вернет его на передовую.
Более того, с помощью авианосца РФ сможет проводить стратегические учения с Китаем и Индией, а также поставлять военную технику заказчикам.
По данным журнала, оборонный сектор России уже получил более 2,3 миллиарда долларов после продажи крейсера Vikramaditya МО Индии. Более того, Москва также получила более двух миллиардов долларов на закупку истребителей МиГ-29К для этого корабля.
Предоставление передовых технологий для Нью-Дели делает Москву одним из самых выгодных партнеров для индийской стороны, передает журнал.
В январе этого года на тяжелом атомном ракетном крейсере «Адмирал Нахимов» осуществили физический пуск ядерного реактора. В тот же период завершили операцию по размагничиванию корабля.
Ранее стало известно, что, вероятно, настоящей причиной того, что в 2011 году флот Военно-морских сил США следил за авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов», являлись опасения по поводу того, что российский корабль может начать тонуть.
Впоследствии ВТБ Андрей Костин признался, что не видит смысла в ремонте тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Он заявил, что допускает продажу или утилизацию корабля.