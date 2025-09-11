Объяснено, какую опасность представляет популярная нейросеть в руках мошенников

Как выяснили специалисты, киберпреступники используют платформу X для размещения рекламных роликов с контентом для совершеннолетних, чтобы привлечь внимание определенной аудитории. Чтобы избежать блокировки со стороны модераторов социальной сети, злоумышленники не размещают опасные ссылки непосредственно в тексте, а скрывают их в поле метаданных «От:» под видео, которое, по всей видимости, не проходит проверку на наличие вредоносного содержимого.