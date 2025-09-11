Ричмонд
Пермяков приглашают высказаться о благоустройстве сквера на Хрустальной

Для улучшения благоустройства и озеленения Перми в этом году планируется разработка концепции благоустройства сквера на улице Хрустальной.

Для улучшения благоустройства и озеленения Перми в этом году планируется разработка концепции благоустройства сквера на улице Хрустальной.

В рамках благоустройства сквера проводится социологический опрос. Пермяки могут выбрать предпочитаемый вариант функциональных зон, видов озеленения, покрытия пешеходных локаций, а также поделиться мнением по поводу малых архитектурных форм.

Проголосовать можно до 21 сентября на портале «Госуслуги» либо на официальном сайте городской администрации через баннер «Мой выбор, мое будущее».