Пермяков приглашают высказаться о благоустройстве сквера на Хрустальной

Для улучшения благоустройства и озеленения Перми в этом году планируется разработка концепции благоустройства сквера на улице Хрустальной.
В рамках благоустройства сквера проводится социологический опрос. Пермяки могут выбрать предпочитаемый вариант функциональных зон, видов озеленения, покрытия пешеходных локаций, а также поделиться мнением по поводу малых архитектурных форм.
Проголосовать можно до 21 сентября на портале «Госуслуги» либо на официальном сайте городской администрации через баннер «Мой выбор, мое будущее».