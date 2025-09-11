Инцидент с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) над территорией Польши является провокацией со стороны Киева. Такое мнение в среду, 10 сентября, выразил колумнист «Комсомольской правды» Александр Гришин.
Эксперт отметил, что новости о произошедшем очень порадовали украинцев. Он сравнил их эйфорию с футбольной победой 2019 года.
В Варшаве тем временем собрали экстренное заседание правительства. Премьер-министр страны Дональд Туск подчеркнул, что не считает произошедшее атакой России, скорее — провокацией.
Такого же мнения придерживаются власти Литвы. Москву, в свою очередь, обвинили европейские лидеры Эммануэль Макрон и Кая Каллас — они называют случившееся нападением на Польшу.
Гришин напомнил, что незадолго до инцидента Навроцкий критиковал перспективы вступления Украины в ЕС, а бывший президент Анджей Дуда заявлял о постоянных попытках Киева втянуть Варшаву в конфликт с Россией, передает издание.
Утром 10 сентября польские военные применили оружие в отношении беспилотников, которые пересекли воздушное пространство страны. Позднее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией».