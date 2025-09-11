Названа неожиданная профессия с самым большим ростом зарплат этим летом

В числе отраслей с наиболее значительным годовым ростом средней зарплаты также оказались транспортное машиностроение (38%) и тяжелое машиностроение (35%). Для специалистов этих сфер предлагались средние ежемесячные оклады в размере 117 809 и 129 649 рублей соответственно при полной занятости. Среди именно профессий наиболее существенный рост средних зарплат летом 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдался у слесарей (увеличение на 18% — до 96 733 рублей в месяц при полной занятости) и токарей (рост на 13% — до 176 686 рублей ежемесячно).