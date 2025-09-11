Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам анонсировали осеннюю индексацию пенсий: кого коснется увеличение выплат

Депутат Нилов напомнил об индексации военных пенсий и окладов с 1 октября.

Источник: Комсомольская правда

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов напомнил россиянам об индексации военных пенсий и окладов с 1 октября. В беседе с РИА Новости парламентарий уточнил, что будет проиндексировано денежное довольствие, что повлечет за собой пересчет военных пенсий. Также повышение затронет оклады военнослужащих.

Нилов подчеркнул, что военные пенсии индексируются два раза в год — в начале года и 1 октября. Это плановое мероприятие, которое проводится в соответствии с установленным графиком. Парламентарий отметил, что вопросы индексации на следующий год будут обсуждаться осенью в ходе формирования федерального бюджета.

Глава комитета добавил, что индексация затронет не только военных пенсионеров, но и сотрудников силовых ведомств. Повышение выплат коснется всех категорий, получающих денежное довольствие из государственного бюджета.

Прежде сообщалось, что с 1 октября 2025 года россияне смогут получать социальные выплаты в цифровых рублях, для использования которого необходимо наличие приложения обслуживающего банка и согласие на открытие такого счета.