Россиянам анонсировали осеннюю индексацию пенсий: кого коснется увеличение выплат

Нилов подчеркнул, что военные пенсии индексируются два раза в год — в начале года и 1 октября. Это плановое мероприятие, которое проводится в соответствии с установленным графиком. Парламентарий отметил, что вопросы индексации на следующий год будут обсуждаться осенью в ходе формирования федерального бюджета.