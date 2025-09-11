Экс-губернатор Курской области признался во взяточничестве на 30 млн рублей

Напомним, Алексея Смирнова и его экс-заместителя Алексея Дедова подозревают в хищении 1 миллиарда рублей, которые были выделены для строительства фортификационных сооружений на границе региона с Украиной. Экс-чиновники являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве, совершённом в составе организованной группы с использованием служебного положения. Напомним, утром 16 апреля Смирнова задержали дома в Курске. С обысками пришли также к его бывшему заместителю Алексею Дедову. Им может грозить 10 лет колонии.