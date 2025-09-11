Волгоградцы обсуждают полуночный фейерверк во дворе жилого дома

Ночной инцидент всполошил жителей Ворошиловского района Волгограда.
«Весело прошла ночь жителей ЖК “Прибрежный”, — написали они в соцсетях. — Кто-то из соседей с размахом решил отпраздновать день рождения и запустил фейерверк прямо во дворе».
Жители, правда, не оценили масштаба празднования и требуют наказать виновных в нарушении закона о тишине и норм пожарной безопасности.
«Не представляю, что происходит в голове у людей, которые считают, что можно что-нибудь повзрывать», — пишут в комментариях пользователи, подчеркивая, что шумное действие происходило около 12 часов ночи.
«Кому-то — праздник, а кому-то- шоковое пробуждение среди ночи», — возмущены волгоградцы.