Волгоградцы обсуждают полуночный фейерверк во дворе жилого дома

Его накануне ночью устроили неизвестные на придомовой территории многоэтажек в Ворошиловском районе.

Источник: ИД «Волгоградская правда» / Кирилл Брага

Ночной инцидент всполошил жителей Ворошиловского района Волгограда.

«Весело прошла ночь жителей ЖК “Прибрежный”, — написали они в соцсетях. — Кто-то из соседей с размахом решил отпраздновать день рождения и запустил фейерверк прямо во дворе».

Жители, правда, не оценили масштаба празднования и требуют наказать виновных в нарушении закона о тишине и норм пожарной безопасности.

«Не представляю, что происходит в голове у людей, которые считают, что можно что-нибудь повзрывать», — пишут в комментариях пользователи, подчеркивая, что шумное действие происходило около 12 часов ночи.

«Кому-то — праздник, а кому-то- шоковое пробуждение среди ночи», — возмущены волгоградцы.