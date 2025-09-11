Ричмонд
В Новосибирске двое мужчин арестованы по делу о диверсии

Мужчины подозреваются в поджоге релейного шкафа.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске арестованы двое мужчин по делу о диверсии.

Как сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области, Денис Гоголев и Александр Овчинников они отправлены под стражу до 8 ноября.

По версии следствия, 6−7 сентября 2025 года мужчины, действуя группой лиц по предварительному сговору в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ, подожгли релейный шкаф в Ленинском районе Новосибирска. Во вторник они были задержаны.

Постановления суда пока не вступили в законную силу.

Накануне в Крыму был задержан агент Киева за передачу данных о ПВО.

Ранее в Саратовской области трое подростков были арестованы по обвинению в теракте за поджоги железнодорожного оборудования.