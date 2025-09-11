В Новосибирске двое мужчин арестованы по делу о диверсии

В Новосибирске арестованы двое мужчин по делу о диверсии.
Как сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области, Денис Гоголев и Александр Овчинников они отправлены под стражу до 8 ноября.
По версии следствия, 6−7 сентября 2025 года мужчины, действуя группой лиц по предварительному сговору в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ, подожгли релейный шкаф в Ленинском районе Новосибирска. Во вторник они были задержаны.
Постановления суда пока не вступили в законную силу.
