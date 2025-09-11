Стало известно об ужесточении контроля за автобусными перевозками в РФ

Поправки внесены в положение о федеральном государственном контроле на автомобильном, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве. Все объекты надзора теперь разделены на четыре категории в зависимости от тяжести потенциальных последствий нарушений требований со стороны юридических лиц, граждан и индивидуальных предпринимателей.