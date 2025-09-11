Стало известно об ужесточении контроля за автобусными перевозками в РФ

В России вступили в силу изменения в правила осуществления надзора за лицензируемыми автобусными перевозками. Соответствующий документ правительства изучен РИА «Новости».
Поправки внесены в положение о федеральном государственном контроле на автомобильном, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве. Все объекты надзора теперь разделены на четыре категории в зависимости от тяжести потенциальных последствий нарушений требований со стороны юридических лиц, граждан и индивидуальных предпринимателей.
К группе «А» повышенной тяжести теперь отнесены лицензируемые автобусные перевозки пассажиров и иных лиц, которые ранее относились к категории «Б». Данная категория приравнена по степени значимости к транспортировке опасных грузов.
Надзорная деятельность осуществляется с применением системы оценки и управления рисками. Все объекты классифицируются по категориям риска — высокий, значительный, средний или низкий. Присвоенная категория определяет периодичность и формы контрольных мероприятий.
Для объектов высокого риска предусмотрено проведение одной контрольной закупки, проверки или визита в течение двух лет, либо одного обязательного профилактического визита в год. В отношении объектов значительного, среднего или низкого риска плановые контрольные мероприятия не осуществляются.
