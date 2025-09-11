Минцифры изменило объяснение проблем с мобильным интернетом в Омске

В новом заявлении ведомство признало наличие ограничений, но отказалось раскрывать подробности.
В официальном сообщении Минцифры в социальной сети «ВКонтакте» говорится, что сбои связаны с мероприятиями по повышению уровня безопасности. Ведомство подчёркивает, что аналогичные ограничения действуют во всех регионах страны. При этом более детальную информацию министерство предоставить не может «в силу законодательства». Жителям предлагается использовать открытые точки доступа Wi-Fi.
Примечательно, что это уже не первое изменение в объяснении причин перебоев. В начале июня 2025 года проблемы связывали с «регламентными профилактическими работами и тестированием нового оборудования». Затем формулировка изменилась, и причиной назвали мероприятия по повышению безопасности.
Проблемы с мобильным интернетом в Омске продолжаются с начала июня. При этом Минцифры России гарантирует доступ к важным сервисам даже во время ограничений. Жители могут пользоваться сайтами СМИ, банков и аптек для получения необходимой информации и услуг.