Минцифры изменило объяснение проблем с мобильным интернетом в Омске

Проблемы с мобильным интернетом в Омске продолжаются с начала июня. При этом Минцифры России гарантирует доступ к важным сервисам даже во время ограничений. Жители могут пользоваться сайтами СМИ, банков и аптек для получения необходимой информации и услуг.