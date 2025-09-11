Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске с переулка Пугачева в Правобережном округе убрали бесхозный автобус

На транспортном средстве были спущены колеса и отсутствовали стекла.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске с переулка Пугачева в Правобережном округе убрали бесхозный автобус. Заброшенное транспортное средство перевезли на место временного хранения. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, автобус стоял на дороге долго время. На нем не было лобового и части боковых стекол, были спущены два колеса.

— Его размещение в таком виде на дороге нарушало правила благоустройства Иркутска. Определить владельца не удалось, так как отсутствовал государственный регистрационный знак, — прокомментировала заместитель председателя комитета по управлению Правобережным округом Наталья Пустовалова.

Собственник не принял никаких мер по переносу автобуса. Поэтому комитеты по управлению городскими округами находят такие автомобили и убирают с улиц.