В Иркутске с переулка Пугачева в Правобережном округе убрали бесхозный автобус. Заброшенное транспортное средство перевезли на место временного хранения. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, автобус стоял на дороге долго время. На нем не было лобового и части боковых стекол, были спущены два колеса.
— Его размещение в таком виде на дороге нарушало правила благоустройства Иркутска. Определить владельца не удалось, так как отсутствовал государственный регистрационный знак, — прокомментировала заместитель председателя комитета по управлению Правобережным округом Наталья Пустовалова.
Собственник не принял никаких мер по переносу автобуса. Поэтому комитеты по управлению городскими округами находят такие автомобили и убирают с улиц.