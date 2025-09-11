В Иркутске с переулка Пугачева в Правобережном округе убрали бесхозный автобус. Заброшенное транспортное средство перевезли на место временного хранения. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, автобус стоял на дороге долго время. На нем не было лобового и части боковых стекол, были спущены два колеса.