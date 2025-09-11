За ночь над регионами России было сбито 17 дронов ВСУ

Российские силы ПВО за ночь над шестью регионами РФ сбили 17 украинских беспилотников самолетного типа.
Как сообщили в Минобороны РФ, шесть дронов было уничтожено над территорией Воронежской области, пять — над Белгородской областью. По два дрона сбито над Брянской и Курской областями, по одному — над Липецкой и Тамбовской областями.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о сбитых над регионом БПЛА.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше