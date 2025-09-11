Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За ночь над регионами России было сбито 17 дронов ВСУ

Беспилотники уничтожены над шестью регионами страны.

Источник: Аргументы и факты

Российские силы ПВО за ночь над шестью регионами РФ сбили 17 украинских беспилотников самолетного типа.

Как сообщили в Минобороны РФ, шесть дронов было уничтожено над территорией Воронежской области, пять — над Белгородской областью. По два дрона сбито над Брянской и Курской областями, по одному — над Липецкой и Тамбовской областями.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о сбитых над регионом БПЛА.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше