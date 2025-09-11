Ричмонд
ГАИ Уфы начала рейд по пассажирскому транспорту

В Уфе начались проверки пассажирских автобусов.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции начали традиционные сплошные проверки пассажирского транспорта. Мероприятия направлены на повышение уровня безопасности перевозок и снижение аварийности в этом сегменте.

Как сообщает пресс-служба дорожной полиции, рейды проводятся вместе с другими заинтересованными ведомствами. Особое внимание уделяется наличию и соответствию всей необходимой документации, включая проверку иностранных водительских удостоверений и разрешительных документов для работы на территории России.

Кроме того, инспекторы тщательно проверяют техническое состояние автотранспорта на соответствие установленным требованиям безопасности.

