ГАИ Уфы начала рейд по пассажирскому транспорту

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции начали традиционные сплошные проверки пассажирского транспорта. Мероприятия направлены на повышение уровня безопасности перевозок и снижение аварийности в этом сегменте.
Как сообщает пресс-служба дорожной полиции, рейды проводятся вместе с другими заинтересованными ведомствами. Особое внимание уделяется наличию и соответствию всей необходимой документации, включая проверку иностранных водительских удостоверений и разрешительных документов для работы на территории России.
Кроме того, инспекторы тщательно проверяют техническое состояние автотранспорта на соответствие установленным требованиям безопасности.
