В Иркутской области выберут народного участкового

В регионе началось голосование во Всероссийском конкурсе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области проходит региональный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый». Жители региона могут отдать свой голос за лучшего полицейского до 20 сентября. Об этом КП-Иркутск стало известно с сайта ГУ МВД России по региону.

— В конкурсе участвуют 16 полицейских из Иркутска, Братска, Ангарска, Нижнеудинска, Тулуна, Шелехова, Усть-Илимска, Киренска, а также Чунского, Боханского, Заларинского и Эхирит-Булагатского районов, — прокомментировали в пресс-службе полиции.

В анкетах претендентов содержится информация об их профессиональных успехах, в том числе о раскрытых преступлениях и отзывах жителей. Три кандидата, получившие наибольшее число голосов, продолжат участие в конкурсе. Победитель регионального этапа будет отстаивать интересы Иркутской области на федеральном уровне.